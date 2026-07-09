В МИД РФ обвинили Ереван в оправдании нацизма после назначения Ованнисяна
Назначение в Армении на пост главы оборонного университета Арцуна Ованнисяна, восхищавшегося Гитлером, предает память армянского народа. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что такие назначения в Ереване направлены на разрыв общей исторической памяти народов бывшего СССР. Главное, что они вычеркивают факты о решающей роли советских народов в победе над нацизмом.
Ованнисян возглавил Национальный оборонный исследовательский университет Армении.
Ранее чиновник открыто заявлял, что, если бы фашистская Германия победила в Великой Отечественной Войне, то Гитлер создал бы «независимую, историческую Армению», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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