Футболист Сафонов обратился в Конституционный суд РФ из-за расчёта алиментов

По его словам, отсутствие «потолка» алиментов создает риск злоупотреблений. В качестве доказательств он ссылается на свое дело.

Напомним, что в 2024 году Никулинский суд Москвы взыскал с Сафонова в пользу матери его ребенка алименты в размере одной четвертой от его заработка ежемесячно, начиная с 18 января 2022 года. В июне 2025 года Сафонов погасил все задолженности по алиментам перед бывшей женой в размере 66 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



