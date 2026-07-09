Футболист Сафонов обратился в Конституционный суд РФ из-за расчёта алиментов

Вратарь «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов направил обращение в Конституционный суд РФ из-за правил расчёта алиментов, пишут «Ведомости». Суд принял жалобу к рассмотрению.

В обращении Сафонов просит признать неконституционными положения Семейного кодекса, так как они препятствуют начислению алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка.

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По его словам, отсутствие «потолка» алиментов создает риск злоупотреблений. В качестве доказательств он ссылается на свое дело.

Напомним, что в 2024 году Никулинский суд Москвы взыскал с Сафонова в пользу матери его ребенка алименты в размере одной четвертой от его заработка ежемесячно, начиная с 18 января 2022 года. В июне 2025 года Сафонов погасил все задолженности по алиментам перед бывшей женой в размере 66 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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