В Госдуме возмущены тем, что Путина приравняли к диктаторам третьего мира
Антипутинское заявление американских конгрессменов не повлияет на положение России в мире, уверен зампред комитета Госдумы по международным делам.
Поведение американских политиков начинает всё больше напоминать театр абсурда, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина в качестве главы страны, если он захочет выставить свою кандидатуру на выборах в 2024 году. По их словам, поправки в российскую Конституцию, благодаря которым Путин вновь сможет баллотироваться, нарушают международные законы.
«Я думаю, что это полный абсурд. К сожалению, такого политического абсурда мы наблюдаем сегодня много. То, что раньше казалось немыслимым, на сегодняшний день реально. Никто не хочет разбираться, смотреть нюансы, принимается многое на заявлениях, подчас в нарушение международных правил, договоренностей. Это некий такой популистский выпад, мы таких слышим и видим большое количество. От этого театра абсурда никто не застрахован», - отметил Чепа.
Чепа напомнил, что случаи непризнания лидеров государств в мировой истории в основном касались диктаторов в государствах третьего мира.
«Были случаи оказания давления на различных руководителей. Это было в различных африканских государствах, например, но это были временные и специфические выпады против неких диктаторов. Тогда их публично так называли, и эти люди были нерукопожатными. Но это абсолютно не тот случай, и нам это понятно. Естественно, не будем обращать большого внимания на подобные глупые заявления и выпады. Надеюсь, что этот театр абсурда не дойдет до заседаний в палатах Конгресса США. Ни на что их признание или непризнание не влияет, это имидж только. Но если они примут эту резолюции, то это, конечно, будет вмешательством во внутренние дела России, однозначно», - заключил депутат.
Ранее в пятницу стало известно, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил свою деятельность из-за вмешательства ФБР и допросов россиян. Сообщение об этом КСОРС выложил на своем сайте.
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