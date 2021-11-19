Координационный совет организаций российских соотечественников в США остановил работу

«Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб — в последний год минимум 300 российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — говорится в сообщении.

В КСОРС подчеркнули, что совет далек от зарубежной политики, некоторые члены организации стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иноагентах, пишет Ura.ru. По мнению диаспоры, в данном случае были нарушены ее права.

Посольство РФ в Вашингтоне выразило возмущение «враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов». В диппредставительстве потребовали немедленно прекратить преследование представителей российской диаспоры, пишет «Свободная пресса».

