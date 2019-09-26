Тбилисский политолог: Между Россией и Грузией остается четкая красная линия

«По улучшению отношений между странами есть очень четкие красные линии, которые не могут быть пересечены. Дело, конечно, в том, что существует проблема, связанная с Абхазией и Южной Осетией (после той военно-политической кровавой авантюры, которую совершил Саакашвили в августе 2008 года). В Грузии все считают эти территории оккупированными и, даже в странах СНГ никто не признает их независимости. Ни одно грузинское правительство не может обратиться к России, пока этот вопрос не решен. Так как мы [Грузия] разрывали отношения, то мы и должны обратиться. Но, с другой стороны, Россия в обозримом будущем тоже не пойдет на то, чтобы отменить свое решение по Абхазии и Южной Осетии - не скажет, что это часть Грузии. Это ставит предел на восстановление дипломатических отношений», - сказал политолог.

Дипломатические отношения с Россией были разорваны Грузией после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Интересы РФ в Грузии и Грузии в РФ представляет Швейцария, при содействии которой и состоялась встреча Сергея Лаврова и Давида Залкалиани в Нью-Йорке.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления считает, что немалую роль в том, что прямые переговоры глав МИДов двух стран состоялись, сыграло потепление отношения российских граждан к Грузии.

«Я вижу, что радикально изменилось отношение российского населения к Грузии. При Саакашвили Грузию воспринимали как врага номер два, после США. Сейчас же только 8% населения России так думает. Считаю, это сыграло роль в возможном потеплении взаимоотношений. Между странами развиваются отношения в сфере туризма, культурные связи, проходят даже недели грузинской культуры в крупнейших российских городах», - заключил собеседник.

Напомним, последнее обострение отношений между странами было в июне 2019 года. На заседании Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси, где председательствовал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, он занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки. Также нелицеприятно о России высказалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Москва в ответ приостановила прямое авиасообщение с Грузией.

Ранее НСН сообщала, что министр иностранных дел Сергей Лавров высказался за возвращение прямых авиаперелетов между Россией и Грузией. «Я бы эти полеты, наверное, вернул», - сказал министр.



