Лавров высказался за возвращение прямых перелетов между Россией и Грузией
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что прямые авиаперелеты между Россией и Грузией нужно возобновить. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Коммерсант».
«Я бы эти полеты, наверное, вернул», - заявил министр, отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать возобновления авиасообщения между странами.
Как заявил Лавров, он считает он правильным решением, поскольку «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер» инцидента, послужившему разладу между РФ и Грузией.
«Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», - подчеркнул дипломат.
Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля.
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