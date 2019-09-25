Лавров высказался за возвращение прямых перелетов между Россией и Грузией

«Я бы эти полеты, наверное, вернул», - заявил министр, отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать возобновления авиасообщения между странами.

Как заявил Лавров, он считает он правильным решением, поскольку «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер» инцидента, послужившему разладу между РФ и Грузией.

«Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», - подчеркнул дипломат.

Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля.



