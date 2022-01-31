«Пустите журналистов»: Донбассу дали рецепт от фейков про «зловещего Путина» и войну

Историк напомнил, что международные организации нередко выкладывают в открытый доступ объективную информацию, которой могли бы пользоваться члены ДНР и ЛНР, однако они почему-то этого не делают.

«Члены ОБСЕ ездят, фиксируют бои, обстрелы. Я бы не стал говорить, что они работают как-то сокрушительно ужасно и врут напропалую, они свою задачу выполняют. Если почитать отчеты ООН по состоянию прав человека в Донбассе, то он фиксирует четко, что почти все убитые находятся на стороне республик, по крайней мере, среди гражданских. Это не пропаганда какая-то, это ООН такое утверждает. Опять можно кинуть камень в огород республик или тех, кто там отвечает за работу с общественным мнением, что вот эти ооновские все отчеты не раскручиваются и никуда особо не попадают. А картина там совершенно печальная для Киева. Права человека в основном нарушаются именно киевской стороной, обстрелы летят именно в нашу сторону, причем конкретно те, которые причиняют ущерб гражданским [объектам]. Украинская сторона всю дорогу пытается убедить, что там зловещий Путин бомбит Донбасс, сепаратисты бомбят Донбасс. Это все в цифрах можно померить, кто действительно бомбит, международная структура сообщает, все открытом доступе. Другое дело, что почему-то эти отчеты не читают. Опять же ответ вопрос, как противостоять – так и противостоять. Для начала прочтите то, что есть в открытом доступе, пользуйтесь этим, тащите своих журналистов на линию соприкосновения, и побольше», - посоветовал Норин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник в ходе брифинга заявил, что американские СМИ публикуют заведомо ложную, провокационную информацию по Украине.

