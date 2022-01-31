«Пустите журналистов»: Донбассу дали рецепт от фейков про «зловещего Путина» и войну
Власти самопровозглашенных республик ограничивают работу журналистов и игнорируют отчеты международных наблюдателей, хотя они свидетельствуют в пользу Донбасса, заявил историк Евгений Норин.
Противодействовать западной и украинской дезинформации о конфликте в Донбассе можно лишь объективными данными в своих СМИ, отметил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил, что Украина готовит информационную кампанию по очернению самопровозглашенных народных республик Донбасса.
«Насчет постановочных сюжетов: там все-таки сидит ОБСЕ, и она худо-бедно свою работу выполняет. А как противостоять – на самом деле, просто работой собственных СМИ. У нас пресса тоже своя есть, она должна работать беспрерывно. Имитация боя – это такая штука, которую ты не сможешь систематически изображать так, чтобы это было незаметно. Не надо это воспринимать как что-то страшное, мол, имитируются обстрелы, какой кошмар – это довольно рутинное дело, противостоять этому можно спокойно, просто давать свою картину мира. Это в принципе так работает! Когда идет война, про тебя будут врать беспрерывно. Такие вещи решаются именно созданием встречной картины мира, где ты рассказываешь, что там происходит на самом деле. С чем, кстати, в ЛНР и ДНР есть некоторые проблемы, работу журналистов там сильно ограничивают, и это надо исправлять. Но главное, что это решаемо всё, ничего тут страшного нет, это повседневная реальность. В конце концов, мы с 2014 года это всё наблюдаем», - отметил специалист.
Историк напомнил, что международные организации нередко выкладывают в открытый доступ объективную информацию, которой могли бы пользоваться члены ДНР и ЛНР, однако они почему-то этого не делают.
«Члены ОБСЕ ездят, фиксируют бои, обстрелы. Я бы не стал говорить, что они работают как-то сокрушительно ужасно и врут напропалую, они свою задачу выполняют. Если почитать отчеты ООН по состоянию прав человека в Донбассе, то он фиксирует четко, что почти все убитые находятся на стороне республик, по крайней мере, среди гражданских. Это не пропаганда какая-то, это ООН такое утверждает. Опять можно кинуть камень в огород республик или тех, кто там отвечает за работу с общественным мнением, что вот эти ооновские все отчеты не раскручиваются и никуда особо не попадают. А картина там совершенно печальная для Киева. Права человека в основном нарушаются именно киевской стороной, обстрелы летят именно в нашу сторону, причем конкретно те, которые причиняют ущерб гражданским [объектам]. Украинская сторона всю дорогу пытается убедить, что там зловещий Путин бомбит Донбасс, сепаратисты бомбят Донбасс. Это все в цифрах можно померить, кто действительно бомбит, международная структура сообщает, все открытом доступе. Другое дело, что почему-то эти отчеты не читают. Опять же ответ вопрос, как противостоять – так и противостоять. Для начала прочтите то, что есть в открытом доступе, пользуйтесь этим, тащите своих журналистов на линию соприкосновения, и побольше», - посоветовал Норин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник в ходе брифинга заявил, что американские СМИ публикуют заведомо ложную, провокационную информацию по Украине.
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