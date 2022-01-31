Песков посоветовал не вестись на провокации американских СМИ по Украине
Американские СМИ публикуют заведомо ложную, провокационную информацию по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник в ходе брифинга.
Так он прокомментировал публикации американских СМИ о якобы недовольстве Белого дома позицией президента Украины Владимира Зеленского относительно угрозы российского «вторжения».
По словам Пескова, в последние месяцы американские СМИ распространяют «очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее». Представитель Кремля предложил к таким публикациям соответственно относиться, он посоветовал гражданам читать как можно меньше провокационной информации, передает ТАСС.
В пятницу в ходе общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом на Западе создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так.
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