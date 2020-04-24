«Танцы с бубном»: Политолог об угрозе Грузии отозвать посла с Украины из-за Саакашвили
Тбилисский политолог Гела Васадзе рассказал НСН, как на самом деле в Грузии отреагировали на новость о том, что Михаил Саакашвили займет пост вице-премьера Украины.
Грузия пообещала отозвать своего посла с Украины, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет назначен украинским вице-премьером. Об этом заявил глава грузинского правительства Георгий Гахария. Премьер-министр Грузии назвал неприемлемым назначение на столь высокий пост человека, который был осужден на родине за совершение тяжкого преступления. Ранее грузинский посол в Киеве Теймураз Шарашенидзе назвал назначение Саакашвили недружественным шагом, а депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил пересмотр отношений между Киевом и Тбилиси.
Тбилисский политолог Гела Васадзе в эфире НСН высказал мнение, что заявление Гахарии - чистая формальность. В действительности грузинскому правительству безразлично, какой пост займет Михаил Саакашвили, лишь бы не на своей родине.
«Для правительства Грузии Саакашвили важен где угодно: в Киеве в кресле вице-премьера, в Польше в качестве политэмигранта, в Нью-Йорке в ООН, - где угодно, только не в Грузии. Уверен, многие в Грузии сейчас держат кулачки: хоть бы прошел - от нас отстанет. А это все (заявление Гахарии - НСН) - ритуальные танцы с бубном», - уверен политолог.
Несмотря на отсутствие сотрудничества и взаимодействия Васадзе подчеркнул, что Грузия и Украина находятся в очень теплых отношениях.
«Между Грузией и Украиной существуют очень теплые отношения: людей друг другу, народов, Грузии к Украине как к стране. После Майдана они просто были на высоком уровне, зашкаливали. У нас абсолютно идентичные проблемы. Так у нас все похоже, такие мы братья: наши за вас воевали, ваши - за нас. Тем не менее эти отношения никогда не были наполнены последовательным сотрудничеством: очень мало проектов, элементарного взаимодействия на уровне МИДа», - добавил грузинский политолог.
В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал Михаила Саакашвили. Бывший президент стал фигурантом нескольких уголовных дел.
В пятницу, 24 апреля, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и согласился стать вице-премьером страны. Предполагается, что Саакашвили займется переговорами с Международным валютным фондом.
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