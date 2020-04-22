«Пробьёт деньги»: Экс-советник Кучмы объяснил, зачем Зеленскому вице-премьер Саакашвили

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН высказал мнение, что Саакашвили — удобная фигура для Зеленского, поскольку это назначение поможет президенту решить одновременно несколько задач.

«Я думаю, это паника у Зеленского и его группы. У него ситуация такая, с моей точки зрения, что он идёт от провала к провалу. И на вопрос, зачем берёт деньги, он, как Бендер, говорит, чтобы «провал не очень проваливался». У Зеленского же везде проваливается! Что тогда надо делать? Если видно, что сам [Зеленский] даже не пигмей, а лилипут, то надо пробовать новые декорации. Ему и говорят про Саакашвили как творца «грузинского чуда». А никакого чуда нет, Саакашвили такой же клоун, как и Зеленский. Зеленскому команда говорит: надо выиграть время, и искать человека уже не в своих рядах, потому что уровень дискредитации такой, что любая внутренняя фигура автоматически ведёт к дискредитации Зеленского. И поэтому нужна внешняя фигура, на которую можно будет сбросить весь негатив», - отметил политолог.

По словам Соскина, Саакашвили также может помочь Киеву привлечь финансирование

«Саакашвили на Западе по запаху ещё признают как своего. А Зеленскому как раз нужно деньги получить, которые может дать только МВФ. Наверно, ему кто-то сказал: Саакашвили в МВФ поедет и «пробьёт» деньги», - полагает экс-советник Кучмы.

Политолог также прогнозирует возможные конфликты нового вице-премьера с главой МВД Украины: «Саакашвили ненавидит Авакова, и поэтому назначение Саакашвили — это удар по главе МВД. Аваков от этого будет не в восторге».

Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году при президенте Петре Порошенко и был назначен губернатором Одесской области. Через 1,5 года политик покинул этот пост и перешёл в оппозицию, а в 2017 году Порошенко лишил его гражданства. Саакашвили вернулся на Украину в мае 2019 года уже при Зеленском.

22 апреля бывший президент Грузии подтвердил, что ему поступило предложение занять пост вице-премьера Украины по реформам. По словам Саакашвили, он уже беседовал на эту тему с премьер-министром Денисом Шмыгалем. «Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей», - написал Саакашвили в Facebook.

