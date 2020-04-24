Саакашвили согласился на пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и согласился стать вице-премьером страны. Глава государства поручил Саакашвили заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ).
Первые слухи о новой должности Саакашвили появились еще накануне. Украинские СМИ прочили ему пост вице-премьера по вопросам реформ. Сам политик подтвердил, что действительно получил соответствующее предложение.
«Для меня большая честь — получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам», - цитирует экс-президента Грузии RT.
Ожидается, что вопрос назначения Саакашвили может быть решен уже сегодня, в ходе заседания Верховной рады Украины.
Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН высказал мнение, что Саакашвили — удобная фигура для Зеленского, поскольку это назначение поможет президенту решить одновременно несколько задач. При этом он отметил, что главная задача Саакашвили — выбить у МВФ деньги для Украинины.
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