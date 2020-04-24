Саакашвили согласился на пост вице-премьера Украины

Первые слухи о новой должности Саакашвили появились еще накануне. Украинские СМИ прочили ему пост вице-премьера по вопросам реформ. Сам политик подтвердил, что действительно получил соответствующее предложение.



«Для меня большая честь — получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам», - цитирует экс-президента Грузии RT.



Ожидается, что вопрос назначения Саакашвили может быть решен уже сегодня, в ходе заседания Верховной рады Украины.



Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН высказал мнение, что Саакашвили — удобная фигура для Зеленского, поскольку это назначение поможет президенту решить одновременно несколько задач. При этом он отметил, что главная задача Саакашвили — выбить у МВФ деньги для Украинины.

