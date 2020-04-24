Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за назначения Саакашвили вице-премьером
Власти Грузии отзовут своего посла с Украины, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет назначен украинским вице-премьером. Об этом заявил глава грузинского правительства Георгий Гахария.
«Если такое решение будет принято, мы как минимум отзовем посла из Киева для консультаций», - сказал он.
Премьер-министр Грузии назвал неприемлимым назначение на столь высокий пост человека, который был осужден на родине совершение тяжкого преступления. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал Михаила Саакашвили. Бывший президент стал фигурантом нескольких уголовных дел.
Сегодня бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и согласился стать вице-премьером страны. Глава государства поручил Саакашвили заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ).
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