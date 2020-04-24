Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за назначения Саакашвили вице-премьером

«Если такое решение будет принято, мы как минимум отзовем посла из Киева для консультаций», - сказал он.



Премьер-министр Грузии назвал неприемлимым назначение на столь высокий пост человека, который был осужден на родине совершение тяжкого преступления. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал Михаила Саакашвили. Бывший президент стал фигурантом нескольких уголовных дел.



Сегодня бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и согласился стать вице-премьером страны. Глава государства поручил Саакашвили заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ).

