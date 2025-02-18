«Даже Китай»: Какие страны Трамп привлечет к переговорам по Украине
Габор Штир заявил НСН, что сначала США и Россия обрисуют контуры перемирия, затем обсудят это с Украиной, а затем – с ЕС.
Американский лидер Дональд Трамп решил включить Евросоюз в переговоры по Украине, чтобы не затягивать процесс, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии. Штир отметил, что США поняли важность Европы в этом вопросе.
«Речь будет идти о новой структуре европейской безопасности, без Европы не получится. Но в начале переговоров по Украине эффективнее разговаривать США с Россией. При этом мира не будет, если США не договорятся с Европой. Когда Россия и США договорятся о контурах, Украина должна там будет сидеть. Первая стадия – это перемирие. Вторая стадия – стабильный мир, глобальный вопрос. Это означает новую структуру безопасности, там уже подключается Европа. Европа может затормозить этот процесс. Другой вопрос, смогут ли на первом этапе договориться США и Россия», - рассказал он.
По его словам, Трамп решился на тактический шаг, чтобы не затягивать процесс переговоров, а на финальной стадии к сделке может подключиться и Китай.
«Трамп не хочет, чтобы процесс переговоров затягивался. Поэтому он готов вовлечь Европу в этот процесс. Это тактический шаг со стороны США, которые хотят быстрого перемирия. Европа должна понять, что США относятся к ней серьезно. После переговоров США и России должны состояться переговоры России, США и Украины, а уже потом переговоры России, США и ЕС, также Китай, возможно, присоединится. Даже Китай должен участвовать, если речь идет о новом мировом порядке. В Европе десять стран хотят поддерживать дальше Украину, остальные хотят это все заканчивать», - отметил собеседник НСН.
Евросоюз готов поддерживать Киев финансами в случае заморозки конфликта, но также готов продолжать поставлять «кредитное» вооружение без поддержки США, заявил ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей
- Восстановление штата посольств РФ и США может занять месяцы
- СМИ: «Большая семёрка» рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть
- Зеленский перенес визит в Эр-Рияд после переговоров России и США
- Сборы фильма «Пророк» с Борисовым превысили 500 млн рублей
- Контрактникам упростили получение денег вместо дней отдыха
- Лавров прокомментировал атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
- Лавров: Консультации РФ и США по Украине будут носить регулярный характер
- США предложили ввести мораторий на атаки на объекты энергетики
- ХАМАС отпустит еще шестерых израильских заложников 22 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru