«Даже Китай»: Какие страны Трамп привлечет к переговорам по Украине

«Речь будет идти о новой структуре европейской безопасности, без Европы не получится. Но в начале переговоров по Украине эффективнее разговаривать США с Россией. При этом мира не будет, если США не договорятся с Европой. Когда Россия и США договорятся о контурах, Украина должна там будет сидеть. Первая стадия – это перемирие. Вторая стадия – стабильный мир, глобальный вопрос. Это означает новую структуру безопасности, там уже подключается Европа. Европа может затормозить этот процесс. Другой вопрос, смогут ли на первом этапе договориться США и Россия», - рассказал он.

По его словам, Трамп решился на тактический шаг, чтобы не затягивать процесс переговоров, а на финальной стадии к сделке может подключиться и Китай.

«Трамп не хочет, чтобы процесс переговоров затягивался. Поэтому он готов вовлечь Европу в этот процесс. Это тактический шаг со стороны США, которые хотят быстрого перемирия. Европа должна понять, что США относятся к ней серьезно. После переговоров США и России должны состояться переговоры России, США и Украины, а уже потом переговоры России, США и ЕС, также Китай, возможно, присоединится. Даже Китай должен участвовать, если речь идет о новом мировом порядке. В Европе десять стран хотят поддерживать дальше Украину, остальные хотят это все заканчивать», - отметил собеседник НСН.

Евросоюз готов поддерживать Киев финансами в случае заморозки конфликта, но также готов продолжать поставлять «кредитное» вооружение без поддержки США, заявил ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир «Радиоточке НСН».

