«Так и будет»: Путин предрек победу России над фашизмом
Президент России Владимир Путин в беседе с лидером коммунистической партии России Геннадием Зюгановым тремя словами выразил свое мнение о грядущей победе страны над нацизмом. Об этом сообщил официальный портал Кремля.
Рассуждая о действиях Европы и США, Зюганов выразил надежду, что Россия скоро сможет одолеть фашизм и нацизм.
«Так и будет», — заверил в ответ Путин. После этого собеседники обменялись взаимными словами благодарности.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что основой для договоренностей с Украиной должно стать отсутствие угроз для России и ее союзников. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru