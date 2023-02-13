«Так и будет»: Путин предрек победу России над фашизмом

Рассуждая о действиях Европы и США, Зюганов выразил надежду, что Россия скоро сможет одолеть фашизм и нацизм.

«Так и будет», — заверил в ответ Путин. После этого собеседники обменялись взаимными словами благодарности.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что основой для договоренностей с Украиной должно стать отсутствие угроз для России и ее союзников. Об этом сообщило агентство НСН.

