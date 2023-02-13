«Так и будет»: Путин предрек победу России над фашизмом

Президент России Владимир Путин в беседе с лидером коммунистической партии России Геннадием Зюгановым тремя словами выразил свое мнение о грядущей победе страны над нацизмом. Об этом сообщил официальный портал Кремля.

Слуцкий: Даже все оружие мира не помешает России победить нацизм на Украине

Рассуждая о действиях Европы и США, Зюганов выразил надежду, что Россия скоро сможет одолеть фашизм и нацизм.

«Так и будет», — заверил в ответ Путин. После этого собеседники обменялись взаимными словами благодарности.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что основой для договоренностей с Украиной должно стать отсутствие угроз для России и ее союзников. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:НацизмГеннадий ЗюгановВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры