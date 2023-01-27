Слуцкий: Даже все оружие мира не помешает России победить нацизм на Украине

Даже если все оружие мира будет поставлено Киеву, Россия найдет способ победить нацизм, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление лидера ЛДПР и главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

В Госдуме предложили создать госпрограмму противодействия нацизму

«Даже если все оружие мира будет сконцентрировано на Украине, мы сможем найти способы, чтобы одержать победу. Мы сумеем найти адекватное нестандартное и правильное с точки зрения военной стратегии решение», — заявил парламентарий.

Он отметил, что только «потерявшие голову» могут размещать склады с вооружением на атомных электростанциях. Слуцкий допустил вероятность провокаций со стороны Вооруженных сил Украины с целью обвинить Москву.

Ранее депутат отреагировал на отправку танков Leopard на Украину. По его словам, сообщения о принятом ФРГ решении поставить танки Leopard означают, что положение Украины вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая техника не поможет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНацизмЛеонид Слуцкий
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