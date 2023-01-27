«Даже если все оружие мира будет сконцентрировано на Украине, мы сможем найти способы, чтобы одержать победу. Мы сумеем найти адекватное нестандартное и правильное с точки зрения военной стратегии решение», — заявил парламентарий.

Он отметил, что только «потерявшие голову» могут размещать склады с вооружением на атомных электростанциях. Слуцкий допустил вероятность провокаций со стороны Вооруженных сил Украины с целью обвинить Москву.

Ранее депутат отреагировал на отправку танков Leopard на Украину. По его словам, сообщения о принятом ФРГ решении поставить танки Leopard означают, что положение Украины вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая техника не поможет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

