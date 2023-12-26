Тайвань объявил о расширении ограничения на экспорт в Россию
Власти Тайваня объявили о грядущем расширении действующих ограничений на экспорт в Россию, сообщает ТАСС.
По информации экономического ведомства острова, запрет, который начнёт действовать 25 января 2024 года, коснётся 45 видов товаров.
Отмечается, что аналогичные ограничения на экспорт введут в отношении Белоруссии.
Ранее власти Тайваня уже расширяли санкционный список против России. В него были включены 52 наименования — вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукция машиностроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru