Тайвань объявил о расширении ограничения на экспорт в Россию

Власти Тайваня объявили о грядущем расширении действующих ограничений на экспорт в Россию, сообщает ТАСС.

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По информации экономического ведомства острова, запрет, который начнёт действовать 25 января 2024 года, коснётся 45 видов товаров.

Отмечается, что аналогичные ограничения на экспорт введут в отношении Белоруссии.

Ранее власти Тайваня уже расширяли санкционный список против России. В него были включены 52 наименования — вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукция машиностроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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