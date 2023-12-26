Тайвань объявил о расширении ограничения на экспорт в Россию

По информации экономического ведомства острова, запрет, который начнёт действовать 25 января 2024 года, коснётся 45 видов товаров.

Отмечается, что аналогичные ограничения на экспорт введут в отношении Белоруссии.

Ранее власти Тайваня уже расширяли санкционный список против России. В него были включены 52 наименования — вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукция машиностроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

