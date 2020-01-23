«Таблеток храбрости» не хватит!» В Крыму ответили на заявление о марше на полуостров

«Несколько лет назад украинские пограничники преподали им урок, что не собираются незаконным путем кого-либо безнаказанно пропускать на территорию полуострова. И хотя до открытого столкновения не дошло, готовность российских силовиков защищать границу, в том числе и с применением оружия, зародила сильные сомнения в умах Чубарова и его сподвижников о необходимости переходить "красную черту". И теперь практически все митинги выражаются лишь в заявлениях для прессы. Иногда собираются "люби друзи" (укр. дорогие друзья - прим.НСН) где-нибудь в районе украинского пограничного поста, чтобы пообещать "вот-вот выступить на Крым", но, как правило, от слов к делу не переходят. Конечно же, сегодня на границе силовики готовы к провокациям. Если понадобится, они будут действовать жестко. Но, думаю, что "таблеток храбрости" на весь меджлис не хватит, а одиночки испытывать свою судьбу тоже не станут. Так что ждут нас опять маловразумительные заявления по ту сторону границы через мегафон и обещания, что вот-вот Крым станет вновь украинским», - сказал Бальбек.

Экс-депутат Верховной Рады Чубаров отметил, что подготовкой марша на Крым он занимается с декабря 2019 года. Цель похода – привлечение внимания крупных стран к проблеме крымских татар, существование которых, по его мнению, в российском Крыму поставлено под угрозу.

Ранее НСН сообщала, что две апелляции России по судебному процессу с компаниями Украины, имевшими активы в Крыму, были отклонены федеральным судом Швейцарии. Таким образом, суд оставил в силе решение Женевского арбитража, обязавшего Россию выплатить компенсацию в размере $82 млн украинским компаниями, которые имели активы в Крыму. Соответствующая компенсация была назначена в связи с потерей имущества компаниями своих активов после вхождения Крыма в состав РФ.

