Швейцарский суд обязал РФ выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Две апелляции России по судебному процессу с компаниями Украины, имевшими активы в Крыму, были отклонены федеральным судом Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд оставил в силе решение Женевского арбитража, обязавшего Россию выплатить компенсацию в размере $82 млн украинским компаниями, которые имели активы в Крыму. Соответствующая компенсация была назначена в связи с потерей имущества компаниями своих активов после вхождения Крыма в состав РФ.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Ряд стран, в том числе Украина, не признают результаты народного голосования и считают полуостров оккупированной территорией.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Абхазский суд отменил итоги президентских выборов
- Стали известны подробности диалога с пилотами «Боинга» перед крушением
- В Минобороны прокомментировали инцидент с кораблями США и РФ в Аравийском море
- В США заявили об «агрессивном» российском корабле в Аравийском море
- США ужесточили санкции против Ирана