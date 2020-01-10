Швейцарский суд обязал РФ выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

10 января 202021:41

Две апелляции России по судебному процессу с компаниями Украины, имевшими активы в Крыму, были отклонены федеральным судом Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Таким образом, суд оставил в силе решение Женевского арбитража, обязавшего Россию выплатить компенсацию в размере $82 млн украинским компаниями, которые имели активы в Крыму. Соответствующая компенсация была назначена в связи с потерей имущества компаниями своих активов после вхождения Крыма в состав РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Ряд стран, в том числе Украина, не признают результаты народного голосования и считают полуостров оккупированной территорией.


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