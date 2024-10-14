«Сырая структура»: Вступление Сербии в БРИКС допустили только по политическим мотивам
В экономическом ключе Сербия будет оставаться частью большого европейского пространства, где главными инвесторами будут выступать основные страны ЕС, отметил в эфире НСН Олег Бондаренко.
Вступление Сербии в БРИКС не принесет стране экономических преимуществ, при этом Белграду важна политическая перспектива касаемо объединения, заявил основатель и главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко в разговоре с НСН. По его словам, Сербии важно показать, что у нее есть альтернатива вступлению в ЕС.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что БРИКС привлекателен для страны и она примет участие в будущем саммите организации в Казани. Он отметил, что Сербия изучает возможность членства в объединении. По словам Вулина, нет никаких сомнений в том, что БРИКС стал реальной альтернативой ЕС. Бондаренко отметил, что экономически Белград не выиграет от вступления в объединение.
«Что касается возможного членства Сербии в БРИКС, то речь идет исключительно о политической декларации и некой неблизкой перспективе возможного членства. Пока же речь идет о том, чтобы Сербия могла пройти путь от наблюдателя и так далее… Мы видим на данный момент, что БРИКС – это довольно сырая структура и нет никаких явных преимуществ, которые бы принесло Сербии членство в БРИКС. В Сербии и так торгуют довольно активно с Китаем, Россией, Индией. Увеличится ли торговля Сербии с Саудовской Аравией, Эмиратами, с которыми и так Сербия торгует, или с Бразилией в результате будущего членства – это вопрос очень открытый. Так что, скорее, здесь нужно говорить о перспективе политической интеграции, потому что для Сербии важно показать, что у нее есть альтернатива вступлению в Евросоюз», - сказал Бондаренко.
Он отметил, что в экономическом ключе Сербия будет оставаться частью большого европейского пространства, где главными инвесторами будут выступать основные страны ЕС.
«Да, в политическом ключе Сербия может вступить не в ЕС, а в БРИКС. В экономическом ключе Сербия, увы и ах, будет оставаться частью большого европейского пространства, где главными инвесторами будут выступать основные европейские страны. Хотелось бы, чтобы главным инвестором экономики Сербии выступила Россия, Китай или кто-то другой, но пока это не так. Пока Германия главный инвестор в экономику Сербии, вряд ли что-то изменится в ближайшее время», - добавил собеседник НСН.
Сербия подала заявку на вступление в Европейский союз в 2009 году, спустя три года получила статус кандидата. При этом Украина подала заявку на членство в 2022-м и в том же году получила статус кандидата.
В сентябре Вулин в интервью «Вечерне новости» говорил, что Сербия не будет присоединяться к Евросоюзу, если условием для этого станут признание независимости самопровозглашенной республики Косово, участие в конфликте с Россией и Китаем или обязательство разрешить однополые браки, передает «Радиоточка НСН».
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