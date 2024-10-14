«Сырая структура»: Вступление Сербии в БРИКС допустили только по политическим мотивам

Вступление Сербии в БРИКС не принесет стране экономических преимуществ, при этом Белграду важна политическая перспектива касаемо объединения, заявил основатель и главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко в разговоре с НСН. По его словам, Сербии важно показать, что у нее есть альтернатива вступлению в ЕС.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что БРИКС привлекателен для страны и она примет участие в будущем саммите организации в Казани. Он отметил, что Сербия изучает возможность членства в объединении. По словам Вулина, нет никаких сомнений в том, что БРИКС стал реальной альтернативой ЕС. Бондаренко отметил, что экономически Белград не выиграет от вступления в объединение.