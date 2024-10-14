Мишустин: К 2028 году на БРИКС придется 38% мирового ВВП
К 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России».
По его словам, доля дружественных стран во внешнеторговом обороте РФ регулярно увеличивается. Мишустин отметил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, внешняя торговля России продолжает динамично развиваться.
Премьер-министр привел данные Министерства экономического развития, согласно которым за первые восемь месяцев текущего года ВВП РФ увеличился на 4,2%.
Ранее Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста ВВП России на 2024 год, повысив его до 3,9% с ранее ожидаемых 2,8%. Прогнозируется, что экономический рост останется стабильным в пределах 2,5-2,8% до 2027 года, передает «Радиоточка НСН».
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