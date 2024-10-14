Мишустин: К 2028 году на БРИКС придется 38% мирового ВВП

К 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России».

Путин заявил, что рост ВВП может превысить результаты 2023 года

По его словам, доля дружественных стран во внешнеторговом обороте РФ регулярно увеличивается. Мишустин отметил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, внешняя торговля России продолжает динамично развиваться.

Премьер-министр привел данные Министерства экономического развития, согласно которым за первые восемь месяцев текущего года ВВП РФ увеличился на 4,2%.

Ранее Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста ВВП России на 2024 год, повысив его до 3,9% с ранее ожидаемых 2,8%. Прогнозируется, что экономический рост останется стабильным в пределах 2,5-2,8% до 2027 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:БриксВВПМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры