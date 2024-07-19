Вучич напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира
Сербский лидер Александр Вучич заявил в соцсетях, что провел «хорошую встречу» с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она прошла на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. Президент Сербии указал, что подчеркнул в беседе о важности диалога и политических решений для восстановления мира и стабильности в Европе.
«… К этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал политик, и разместил фото рукопожатия с Зеленским.
Ранее Вучич заявил о необходимости прекращения огня на Украине на любых условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru