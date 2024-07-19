Вучич напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира

Она прошла на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. Президент Сербии указал, что подчеркнул в беседе о важности диалога и политических решений для восстановления мира и стабильности в Европе.

«… К этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал политик, и разместил фото рукопожатия с Зеленским.

Ранее Вучич заявил о необходимости прекращения огня на Украине на любых условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

