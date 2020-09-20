Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

«Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно», — сказал он, комментируя прошедший мотопробег, в котором он сам принимал участие.

Мотопробег организовал международный мотоклуб Harley Owners Group (H.O.G). Его маршрут прошел по российским и белорусским городам, отмечает РИА Новости.

Накануне милиция задержала в Белоруссии 430 участников акций протеста, 385 человек отпустили.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда на выборах президента с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результаты выборов. Во время протестов власти республики применили против участников свето-шумовые гранаты и другое травматическое оружие. Согласно официальной статистике, более 6,7 тысячи человек задержаны в первые дни. Официальное подтверждение властей получили три факта гибели людей.

По итогам переговоров в Сочи 20 сентября президент России Владимир Путин поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о проведении в его стране конституционной реформы.

