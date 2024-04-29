Сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа имени Путина

По его словам, Адам тесно знаком с деятельностью университета. Кадыров считает, что его сын «отлично справится с возложенными обязанностями».

Ранее Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Также его назначили на должность регионального министра по делам молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

