Сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа имени Путина
29 апреля 202402:01
16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, сообщил глава республики в Telegram.
По его словам, Адам тесно знаком с деятельностью университета. Кадыров считает, что его сын «отлично справится с возложенными обязанностями».
Ранее Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Также его назначили на должность регионального министра по делам молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru