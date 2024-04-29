Сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа имени Путина

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, сообщил глава республики в Telegram.

Сын Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни

По его словам, Адам тесно знаком с деятельностью университета. Кадыров считает, что его сын «отлично справится с возложенными обязанностями».

Ранее Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Также его назначили на должность регионального министра по делам молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
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