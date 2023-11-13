Сын Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что назначение 18-летнего Ахмата Кадырова на этот пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Ранее, 7 ноября, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына руководителя Чечни Рамзана Кадырова Адама. Тогда глава Чечни сообщил, что его 15-летний сын получил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru