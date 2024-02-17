Старший сын Рамзана Кадырова назначен региональным министром по делам молодежи
17 февраля 202416:48
Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодежи.
Отмечается, что председатель парламента Чечни также вручил ему орден Кадырова.
Ранее министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале заявил, что сыновья главы республики Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам были награждены высшим орденом чеченского парламента «Даймехкан Сий» (Честь Отечества), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru