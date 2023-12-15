Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского

Глава ведомства поздравил Адама с новой должностью. По его словам, сын лидера Чечни с ранних лет проявлял характер воина и зарекомендовал себя талантливым организатором.

Ранее Адам стал куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состава Минобороны России.

В ноябре 16-летнего сына Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России» за вклад в развитие Российского университета спецназа, напоминает «Радиоточка НСН».

