Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского

Сын главы Чечни 16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского, сообщил в своем Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям и печати республики Ахмед Дудаев.

Кадыров заявил, что его сын сочтет за честь наказание за избиение Журавеля

Глава ведомства поздравил Адама с новой должностью. По его словам, сын лидера Чечни с ранних лет проявлял характер воина и зарекомендовал себя талантливым организатором.

Ранее Адам стал куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состава Минобороны России.

В ноябре 16-летнего сына Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России» за вклад в развитие Российского университета спецназа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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