Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского
Сын главы Чечни 16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского, сообщил в своем Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям и печати республики Ахмед Дудаев.
Глава ведомства поздравил Адама с новой должностью. По его словам, сын лидера Чечни с ранних лет проявлял характер воина и зарекомендовал себя талантливым организатором.
Ранее Адам стал куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состава Минобороны России.
В ноябре 16-летнего сына Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России» за вклад в развитие Российского университета спецназа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru