Свыше € 200 миллиардов активов Банка России заморожены в странах ЕС
Свыше €200 миллиардов активов Банка России заморожены странами ЕС, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, все государства Европейского Союза должны были предоставить в срок до 12 всю информацию о наличии в их юрисдикциях замороженных активов ЦБ РФ.
По результатам отчета определилась примерная сумма, которая в настоящее время заморожена на счетах всех банков Евросоюза. За более конкретной суммой Виганд призвал обращаться напрямую к правительствам стран ЕС.
Ранее стало известно, что «Большая семерка» решила оставить российские активы замороженными, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru