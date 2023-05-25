Свыше € 200 миллиардов активов Банка России заморожены в странах ЕС

Свыше €200 миллиардов активов Банка России заморожены странами ЕС, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, все государства Европейского Союза должны были предоставить в срок до 12 всю информацию о наличии в их юрисдикциях замороженных активов ЦБ РФ.

По результатам отчета определилась примерная сумма, которая в настоящее время заморожена на счетах всех банков Евросоюза. За более конкретной суммой Виганд призвал обращаться напрямую к правительствам стран ЕС.

Ранее стало известно, что «Большая семерка» решила оставить российские активы замороженными, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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