Пушков предупредил США о последствия замораживания финансовых резервов РФ

Он считает, что США не просчитали долгосрочные перспективы. «Решение США заморозить российские деньги станет пирровой победой, и эти 300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком», — заявил парламентарий.

Как указал политик, для КНР и многих стран подобное решение будет говорить о ненадежности доллара как резервной валюты, поскольку Вашингтон готов использовать принадлежащие другим странам активы в качестве инструмента политического давления.

Ранее Пушков заявил, что США проиграли схватку за Сирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

