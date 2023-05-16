Пушков предупредил США о последствия замораживания финансовых резервов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков предупредил американские власти о последствиях замораживания 300 миллиардов долларов российских финансовых резервов.
Он считает, что США не просчитали долгосрочные перспективы. «Решение США заморозить российские деньги станет пирровой победой, и эти 300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком», — заявил парламентарий.
Как указал политик, для КНР и многих стран подобное решение будет говорить о ненадежности доллара как резервной валюты, поскольку Вашингтон готов использовать принадлежащие другим странам активы в качестве инструмента политического давления.
Ранее Пушков заявил, что США проиграли схватку за Сирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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