СВР призвала работников дипмиссий Украины приезжать в Россию
Служба внешней разведки России призвала сотрудников украинских дипмиссий, представителей государственных органов за границей и их семьи «приезжать в Москву». Об этом говорится в заявлении директора ведомства Сергея Нарышкина.
«Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву», — приводит РИА Новости слова главы спецслужбы.
СВР гарантирует безопасность представителей украинской стороны.
По словам Нарышкина, в загранучреждениях Украины проходят «чистки» для выявления нелояльных работников, пишет «Свободная пресса». Сотрудники украинских министерств и спецслужб все чаще отказываются возвращаться в Киев после долгосрочных заграничных командировок, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru