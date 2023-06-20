СВР призвала работников дипмиссий Украины приезжать в Россию

«Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву», — приводит РИА Новости слова главы спецслужбы.

СВР гарантирует безопасность представителей украинской стороны.

По словам Нарышкина, в загранучреждениях Украины проходят «чистки» для выявления нелояльных работников, пишет «Свободная пресса». Сотрудники украинских министерств и спецслужб все чаще отказываются возвращаться в Киев после долгосрочных заграничных командировок, отмечает Ura.ru.

