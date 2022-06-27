Турция: последствия ситуации на Украине будут ощутимы минимум 10 лет

«Это холодная война, последствия которой мы ощутим еще минимум 10 лет», — сказал официальный представитель главы государства Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара постарается продолжить сбалансированную внешнюю политику по этому вопросу.

Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России, отметил Калын.

