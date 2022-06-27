Турция: последствия ситуации на Украине будут ощутимы минимум 10 лет

Последствия ситуации вокруг Украины будут ощутимы еще минимум десять лет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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«Это холодная война, последствия которой мы ощутим еще минимум 10 лет», — сказал официальный представитель главы государства Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара постарается продолжить сбалансированную внешнюю политику по этому вопросу.

Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России, отметил Калын.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияУкраина
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