«Свобода слова и независимость». В Нобелевском комитете объяснили премию мира Муратову

Глава норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен объяснила, с чем связано присуждение Нобелевской премии мира главреду «Новой Газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.

«Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов», - цитирует Рейс-Андерсен BBC.

Главред «Новой газеты» Муратов получил Нобелевскую премию мира

Она также отметила усилия Муратова и филиппинской журналистки «по защите свободы слова и самовыражения».

«Новая газета» приводит другое высказывание Рейс-Андерсен о том, что оппоненты издания «отвечали угрозами и убийствами». Она в частности, напомнила про убийство Анны Политковской, 15-летие которого вспоминали накануне вручения премии в России.

«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России», - добавила Рейс-Андерсен.

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ФОТО: РИА Новости
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