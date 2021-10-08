«Свобода слова и независимость». В Нобелевском комитете объяснили премию мира Муратову

Она также отметила усилия Муратова и филиппинской журналистки «по защите свободы слова и самовыражения».

«Новая газета» приводит другое высказывание Рейс-Андерсен о том, что оппоненты издания «отвечали угрозами и убийствами». Она в частности, напомнила про убийство Анны Политковской, 15-летие которого вспоминали накануне вручения премии в России.

«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России», - добавила Рейс-Андерсен.

