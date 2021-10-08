Главред «Новой газеты» Муратов получил Нобелевскую премию мира

Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Такое решение принял Норвежский Нобелевский комитет.

Как отмечается в релизе, они получили награду «за усилия по защите свободы выражения мнений, как предпосылки демократии и прочного мира». В частности, Дмитрий Муратов в течение нескольких десятков лет защищал свободу слова в России во все более сложных условиях, говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах.

