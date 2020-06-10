Светлана Журова: Поправка в Конституцию о приоритете национального законодательства гарантирует безопасность страны
Поправка в Конституцию о приоритете национального законодательства гарантирует безопасность страны. Такое мнение высказала в беседе с журналистами депутат Госдумы Светлана Журова.
«Это — наша безопасность. Диктовать такой стране, как Россия, некие вещи из-за рубежа, если это идет вразрез с нашими интересами — неприемлемо. Это, кстати, и традиционных семейных ценностей касается, и усыновления детей за пределами страны», - сказала парламентарий.
Депутат отметила, что в поправках для нее лично важны новые полномочиях для нижней и верхней палат парламента. По словам Журовой, это напрямую касается ее работы в будущем.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
ВЦИОМ выяснил, что в голосовании по Конституции планируют принять участие 67% россиян.
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