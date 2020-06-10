Светлана Журова: Поправка в Конституцию о приоритете национального законодательства гарантирует безопасность страны

Депутат отметила, что в поправках для нее лично важны новые полномочиях для нижней и верхней палат парламента. По словам Журовой, это напрямую касается ее работы в будущем.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.

ВЦИОМ выяснил, что в голосовании по Конституции планируют принять участие 67% россиян.

