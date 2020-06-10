Путин предпочитает лично проголосовать по изменениям Конституции

Президент Российской Федерации Владимир Путин настроен собственноручно принять участие в голосовании по изменениям Конституции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, электронное голосование глава государства пока не собирается опробовать.

Ранее представитель Кремля подчёркивал, что при всенародном голосовании 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности, передает RT.

Голосование по конституционным поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Песков напомнил, что президент может проголосовать в любой из этих семи дней. Сначала голосование было намечено на 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции по коронавирусу его отложили.

Как отмечает РИА ФАН, изменения в основной закон, уже принятые парламентом, вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство избирателей.

