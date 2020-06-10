Половина электората КПРФ намерена поддержать поправки в Конституцию

В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию планируют принять участие 67% россиян. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ. 14% респондентов заявили, что не собираются принимать участие в референдуме, еще 17% пока не определились.

О своем намерении проголосовать по Конституции заявили 78% сторонников «Единой России», 74% - «Справедливой России», 71% - КПРФ, и 64% сторонников ЛДПР. Среди россиян, которые не стали бы принимать участие в выборах в Думу, эта доля существенно ниже (30%).

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Поддержать изменения собирается 83% электората «Единой России». Также высок уровень одобрения поправок среди тех, кто поддерживает «Справедливую Россию» - 65%. Далее идут сторонники ЛДПР – 54%.

Между тем, электорат КПРФ разделился почти поровну: 43% хотят выступить за предложенные поправки, а 39% — против, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Ранее ЦК КПРФ призвал своих сторонников голосовать против поправок в Конституцию.

Общероссийское голосование состоится 1 июля. Этот день для россиян будет выходным.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КПРФКонституция РФ
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