Половина электората КПРФ намерена поддержать поправки в Конституцию

В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию планируют принять участие 67% россиян. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ. 14% респондентов заявили, что не собираются принимать участие в референдуме, еще 17% пока не определились.

О своем намерении проголосовать по Конституции заявили 78% сторонников «Единой России», 74% - «Справедливой России», 71% - КПРФ, и 64% сторонников ЛДПР. Среди россиян, которые не стали бы принимать участие в выборах в Думу, эта доля существенно ниже (30%).