Светлана Тихановская назвала незаконным приговор своему мужу Сергею

Она отметила, что записала видеообращение ещё до оглашения решения суда. По её словам, любая цифра в приговоре - «это ненормально, незаконно и это не то, с чем можно мириться», поэтому она продолжит свою борьбу.

«Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов беларусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси», - подчеркнула Тихановская.

Ранее суд в Белоруссии признал Сергея Тихановского виновным по ряду статей, включая разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков, и приговорил его к 18 годам колонии усиленного режима.

Тихановский получил широкую известность после выдвижения своей кандидатуры на пост президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. После этого свои документы в ЦИК подала его супруга Светлана, а он возглавил её инициативную группу.

