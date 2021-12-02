Тихановская вошла в список «Женщины года-2021» по версии Financial Times

Издание включило в рейтинг 25 самых влиятельных женщин мира, в числе которых спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, президент Тайваня Цай Инвэнь, генеральный директор General Motors Мэри Барра, теннисистка Наоми Осака, актриса Скарлетт Йоханссон и другие.

В прошлом году Тихановская попала в топ-12 самых влиятельных женщин по версии Financial Times. Политик заняла четвертую строчку рейтинга, в который также были включены вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, ведущая ученую компании Biontech Озлем Туречи.

