Тихановская вошла в список «Женщины года-2021» по версии Financial Times

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская вошла в список «Женщины года 2021» по версии Financial Times.

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Издание включило в рейтинг 25 самых влиятельных женщин мира, в числе которых спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, президент Тайваня Цай Инвэнь, генеральный директор General Motors Мэри Барра, теннисистка Наоми Осака, актриса Скарлетт Йоханссон и другие.

В прошлом году Тихановская попала в топ-12 самых влиятельных женщин по версии Financial Times. Политик заняла четвертую строчку рейтинга, в который также были включены вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, ведущая ученую компании Biontech Озлем Туречи.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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