Мужа Тихановской приговорили к 18 годам лишения свободы
Суд в Белоруссии приговорил мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает РИА Новости.
Тихановского признали виновным по ряду статей, включая разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков.
Тихановский получил широкую известность после выдвижения своей кандидатуры на пост президента Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. После этого свои документы в ЦИК подала его супруга Светлана, а он возглавил её инициативную группу.
В мае 2020 года Тихановский был задержан.
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