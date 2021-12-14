Мужа Тихановской приговорили к 18 годам лишения свободы

Суд в Белоруссии приговорил мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает РИА Новости.

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Тихановского признали виновным по ряду статей, включая разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков.

Тихановский получил широкую известность после выдвижения своей кандидатуры на пост президента Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. После этого свои документы в ЦИК подала его супруга Светлана, а он возглавил её инициативную группу.

В мае 2020 года Тихановский был задержан.

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ФОТО: скрин Youtube.com
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