Мужа Тихановской приговорили к 18 годам лишения свободы

Тихановского признали виновным по ряду статей, включая разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков.

Тихановский получил широкую известность после выдвижения своей кандидатуры на пост президента Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. После этого свои документы в ЦИК подала его супруга Светлана, а он возглавил её инициативную группу.

В мае 2020 года Тихановский был задержан.

