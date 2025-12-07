Песков: В стратегии нацбезопасности США есть формулировки о диалоге с РФ
В новой стратегии национальной безопасности США есть формулировки о диалоге с Россией, которые поддерживает Москва. Об этом в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Материал опубликован в Telegram-канале журналиста.
Песков подчеркнул, что часть положений обновленной стратегии во многом соответствует позиции Кремля. Он добавил, что в связи с этим есть надежда на конструктивное продолжение совместной работы по поиску мирного урегулирования на Украине.
Официальный представитель Кремля заметил, что президент США Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, что позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности в соответствии со своим видением. Однако Песков призвал следить за реализацией ее положений, так как, по его словам, бывает, что американский «дипстейт» делает все иначе.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в интервью НСН объяснил, что новая стратегия по нацбезопасности США подразумевает конкуренцию Вашингтона с Китаем на Западе и в Азии, стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также войну США с либеральным истеблишментом Евросоюза, в связи с чем, по его словам, ЕС и США ждет серьезный кризис.
