Песков: В стратегии нацбезопасности США есть формулировки о диалоге с РФ

В новой стратегии национальной безопасности США есть формулировки о диалоге с Россией, которые поддерживает Москва. Об этом в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Материал опубликован в Telegram-канале журналиста.

Песков подчеркнул, что часть положений обновленной стратегии во многом соответствует позиции Кремля. Он добавил, что в связи с этим есть надежда на конструктивное продолжение совместной работы по поиску мирного урегулирования на Украине.