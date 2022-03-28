«Сужается окно возможностей»: Байден оскорбляет Путина, Макрон пытается снизить градус

В Кремле изначальное заявление Байдена также не оценили. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о том, что российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ,

«Новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США», — предупредил официальный представитель Кремля.

Эмоциональность своего коллеги не поддержали и в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в дискуссиях с Россией не использовал бы слова, какие позволил себе высказать в отношении российского лидера Владимира Путина глава Белого дома Джо Байден.

«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», — пояснил Макрон в эфире телеканала France 3.

Французский лидер отметил, что европейцы «сделали выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». Макрон заявил о необходимости добиться прекращения огня, а также вывода российских войск с украинской территории.

«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», — приводит его слова РИА Новости.



Канцлер Германии Олаф Шольц также подчеркнул, что НАТО не преследует цель смены политической власти в России. Политик отметил, что этого на самом деле не имел в виду и сам Байден. Канцлер отметил, что говорил с Байденом по этому вопросу, когда посещал Белый дом до кризиса вокруг Украины.



Слова Байдена осудили многие американские конгрессмены, сенаторы и представители министерств. В итоге американскому лидеру пришлось объяснить, что он не призывал к смене режима в России, говоря, что российский президент Владимир Путин не может оставаться у власти после спецоперации на Украине, передает Reuters.