«Сужается окно возможностей»: Байден оскорбляет Путина, Макрон пытается снизить градус
Президент США вновь отличился жесткими высказываниями в адрес российского коллеги, за которые пришлось извиняться европейским лидерам и оправдываться американским политикам.
Президент США Джо Байден под шквалом критики со стороны американских конгрессменов, сенаторов и представителей министерств был вынужден отказаться от своих слов по поводу того, что Владимир Путин «не может оставаться у власти» в России. Такое заявление американский лидер сделал во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины 26 марта. Однако через два дня опроверг собственные слова.
«Нет», - ответил американский лидер на вопрос журналистов, призывал ли к свержению власти в России.
В Кремле изначальное заявление Байдена также не оценили. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о том, что российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ,
«Новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США», — предупредил официальный представитель Кремля.
Эмоциональность своего коллеги не поддержали и в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в дискуссиях с Россией не использовал бы слова, какие позволил себе высказать в отношении российского лидера Владимира Путина глава Белого дома Джо Байден.
«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», — пояснил Макрон в эфире телеканала France 3.
Французский лидер отметил, что европейцы «сделали выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». Макрон заявил о необходимости добиться прекращения огня, а также вывода российских войск с украинской территории.
«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», — приводит его слова РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц также подчеркнул, что НАТО не преследует цель смены политической власти в России. Политик отметил, что этого на самом деле не имел в виду и сам Байден. Канцлер отметил, что говорил с Байденом по этому вопросу, когда посещал Белый дом до кризиса вокруг Украины.
Слова Байдена осудили многие американские конгрессмены, сенаторы и представители министерств. В итоге американскому лидеру пришлось объяснить, что он не призывал к смене режима в России, говоря, что российский президент Владимир Путин не может оставаться у власти после спецоперации на Украине, передает Reuters.
Словесное противостояние американского президента и российского лидера Владимира Путина длится не первый день.
Первые оскорбления датируются еще мартом 2021 года. Российский глава тогда ответил Байдену детской поговоркой: «Кто как обзывается, тот сам так называется» и пожелал Байдену здоровья. А 13 апреля президент США позвонил Путину, предложив провести двустороннюю встречу на территории третьей страны. Политологи расценили телефонный звонок Байдена как попытку Вашингтона «отыграть назад» историю с оскорблениями в адрес Путина.
Ранее телеканал NBC обнародовал результаты опроса, согласно которому менее половины жителей США положительно оценивают политику, проводимую Джо Байденом в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной.
Всего по стране уровень поддержки президента США составляет 40%, что, по данным телеканала, является наиболее низким показателем с начала его президентского срока.
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