СМИ: Байден пообещал спасти Европу и обманул ЕС

«Мы собираемся действовать сообща, чтобы уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей», — заявил Байден на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждали «наказание» России.

В соответствии с договоренностями, на рынок Евросоюза планируется поставить 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в течение 2022 года. А до 2030 года ежегодно направлять в ЕС 50 миллиардов кубометров СПГ.

По мнению высокопоставленного американского чиновника, обеспечить такой объем поставок газа в Европу нелегко — для этого потребуется убедить Азию отказываться от уже забронированных поставок.

По данным издания, поставки газа в ЕС составляют 155 млрд кубометров СПГ в год. Эта доля составляет около 40% от общего потребления газа на европейском рынке.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку, хотя ограничения на экспорт нефти пережить будет проще.

