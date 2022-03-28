Конгрессмены осудили Байдена за высказывания в адрес Путина
Высказывания президента США Джо Байдена о лидере России Владимире Путине стали большей провокацией, чем была бы отправка истребителей на Украину, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкла Маккола.
«Мы так переживали о том, чтобы его [Путина] не спровоцировать, что даже не смогли отправить МиГи на Украину. Эти слова, я бы сказал, даже более провокационные, чем отправка МиГов», — сказал парламентарий.
Он выразил уверенность, что Вашингтону стоит сосредоточиться не на провокационных заявлениях и их обсуждении, а на предоставлении Украине военной техники.
Также высказывания Байдена о смене руководства России раскритиковал сенатор-республиканец Джим Риш.
«Я думаю, что большинство людей, далеких от международных отношений, не осознают, что те девять слов, которые он произнес, вызовут такой взрыв. Когда вы говорите, или, как в его случае, предполагаете, что политикой была смена режима, это обычно влечет огромные проблемы», — заявил парламентарий.
Напомним, в своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины, Байден сообщил, что Путин «не может оставаться у власти». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ.
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