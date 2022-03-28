Конгрессмены осудили Байдена за высказывания в адрес Путина

«Мы так переживали о том, чтобы его [Путина] не спровоцировать, что даже не смогли отправить МиГи на Украину. Эти слова, я бы сказал, даже более провокационные, чем отправка МиГов», — сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что Вашингтону стоит сосредоточиться не на провокационных заявлениях и их обсуждении, а на предоставлении Украине военной техники.

Также высказывания Байдена о смене руководства России раскритиковал сенатор-республиканец Джим Риш.

«Я думаю, что большинство людей, далеких от международных отношений, не осознают, что те девять слов, которые он произнес, вызовут такой взрыв. Когда вы говорите, или, как в его случае, предполагаете, что политикой была смена режима, это обычно влечет огромные проблемы», — заявил парламентарий.

Напомним, в своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины, Байден сообщил, что Путин «не может оставаться у власти». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ.

