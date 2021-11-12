«Суверенные и безголовые»: Лукашенко не спрашивал Кремль, угрожая Европе перекрыть газ

СОВЕТЫ БЕЗГОЛОВЫМ

Заявления Лукашенко прозвучали на фоне миграционного кризиса на границах Белоруссии с входящими в Евросоюз Польшей и странами Балтии. Большие группы нелегальных мигрантов пытаются прорваться в ЕС. Евросоюз грозит санкциями и закрытием границ. В ответ на это Лукашенко пообещал перекрыть Европе газ.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - цитирует Лукашенко «Интерфакс». При этом цена на газ в Европе в четверг на словах Лукашенко поднялась на 2%.

Тем не менее, эксперты считают, что угрозы Лукашенко перекрыть Европе российский газ в ближайшее время не будут воплощены в жизнь.

РЕЙДЕРСТВО И ИЗОЛЯЦИЯ?

«На самом деле Лукашенко сам понимает, что подобные действия приведут к тотальной изоляции Белоруссии на международной арене. Минск окончательно испортит отношения с европейцами, нанесёт колоссальный ущерб союзническим отношениям с Россией. Думаю, это скорее эмоциональное высказывание, за которым реального плана действий не стоит. Лукашенко не собирается перекрывать газопровод», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом он отметил, что в случае перекрытия трубы «Газпром» не сможет выполнить контракты, а сама ситуация напоминает рейдерский захват.

«Сам «Газпром» не собирается перекрывать газ. Получается, белорусы должны будут отобрать газотранспортную систему у «Газпрома», выгнать его, захватить управление газопроводом, чтобы перекрыть его. «Газпром» так просто это не стерпит», - уверен Юшков.

Со своей стороны, белорусский политолог Алексей Дзермант сказал «Радиоточке НСН», что сценарий с перекрытием газопровода «Ямал — Европа» пока маловероятен, хоть Белоруссия и не боится изоляции и новых санкций.

«Пока такой сценарий маловероятен, но спираль конфликта раскручивается, мы видим, что Запад постоянно угрожает ограничениями, санкциями и так далее. Я думаю, какой-то ответ все равно последует на это, он может быть разным. То, что транзит может быть перекрыт в разных формах, — это тоже один из вариантов ответа на постоянное санкционное давление на Беларусь. Европа сама встала на этот путь и уже более года занимается попытками изолировать, давить и так далее. Но Беларусь не будет на это поддаваться, нам в общем-то это особо и не страшно, потому что у нас есть серьезная поддержка на Востоке — это Россия и Китай, так что изоляции не получится», — уверен Дзермант.