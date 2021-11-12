«Суверенные и безголовые»: Лукашенко не спрашивал Кремль, угрожая Европе перекрыть газ
В Кремле подтвердили, что Россия останется гарантом энергобюезопасности в Европе, а эксперты не верят, что Лукашенко перейдет от угроз к делу.
В Кремле заявили, что громкие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии газопровода «Ямал – Европа» не согласовывались с Москвой.
При этом, по данным РИА Новости, поставки российского газа через трубопровод, идущий в Германию через Белоруссию и Польшу, в пятницу утром снизились примерно на 40% по сравнению с объемами предыдущего дня.
«Нет, они (заявления Лукашенко – прим. НСН) никак не согласованы», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что Белоруссия, хоть и союзник России, является суверенным государством, пишет ТАСС.
Песков также заверил, что вне зависимости от действий Минска Россия «безусловно» останется гарантом энергобезопасности Европы.
«Как бы кому это ни нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной - гарантом энергетической безопасности европейского континента», - подчеркнул Песков.
СОВЕТЫ БЕЗГОЛОВЫМ
Заявления Лукашенко прозвучали на фоне миграционного кризиса на границах Белоруссии с входящими в Евросоюз Польшей и странами Балтии. Большие группы нелегальных мигрантов пытаются прорваться в ЕС. Евросоюз грозит санкциями и закрытием границ. В ответ на это Лукашенко пообещал перекрыть Европе газ.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - цитирует Лукашенко «Интерфакс». При этом цена на газ в Европе в четверг на словах Лукашенко поднялась на 2%.
Тем не менее, эксперты считают, что угрозы Лукашенко перекрыть Европе российский газ в ближайшее время не будут воплощены в жизнь.
РЕЙДЕРСТВО И ИЗОЛЯЦИЯ?
«На самом деле Лукашенко сам понимает, что подобные действия приведут к тотальной изоляции Белоруссии на международной арене. Минск окончательно испортит отношения с европейцами, нанесёт колоссальный ущерб союзническим отношениям с Россией. Думаю, это скорее эмоциональное высказывание, за которым реального плана действий не стоит. Лукашенко не собирается перекрывать газопровод», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
При этом он отметил, что в случае перекрытия трубы «Газпром» не сможет выполнить контракты, а сама ситуация напоминает рейдерский захват.
«Сам «Газпром» не собирается перекрывать газ. Получается, белорусы должны будут отобрать газотранспортную систему у «Газпрома», выгнать его, захватить управление газопроводом, чтобы перекрыть его. «Газпром» так просто это не стерпит», - уверен Юшков.
Со своей стороны, белорусский политолог Алексей Дзермант сказал «Радиоточке НСН», что сценарий с перекрытием газопровода «Ямал — Европа» пока маловероятен, хоть Белоруссия и не боится изоляции и новых санкций.
«Пока такой сценарий маловероятен, но спираль конфликта раскручивается, мы видим, что Запад постоянно угрожает ограничениями, санкциями и так далее. Я думаю, какой-то ответ все равно последует на это, он может быть разным. То, что транзит может быть перекрыт в разных формах, — это тоже один из вариантов ответа на постоянное санкционное давление на Беларусь. Европа сама встала на этот путь и уже более года занимается попытками изолировать, давить и так далее. Но Беларусь не будет на это поддаваться, нам в общем-то это особо и не страшно, потому что у нас есть серьезная поддержка на Востоке — это Россия и Китай, так что изоляции не получится», — уверен Дзермант.
Он также предположил, что гипотетическое перекрытие газопровода «Ямал – Европа» может ускорить запуск «Северного потока-2».
По данным РБК, прокачка российского газа через Украину остается в пятницу на уровне среды и четверга, максимальном в рамках действующих контрактов.
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