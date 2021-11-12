Песков прокомментировал заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности» Европы, сообщает РИА Новости.

Из-за угроз Лукашенко цена на газ выросла почти на 2%

Комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу приостановки транзита газа в ЕС, представитель Кремля отметил, что данные заявления с Москвой никак не обсуждались и не согласовывались.

«Нет, они никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство», - резюмировал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Транзит ГазаЕвропаБелоруссияРоссияДмитрий Песков
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