Песков прокомментировал заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности» Европы, сообщает РИА Новости.
Комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу приостановки транзита газа в ЕС, представитель Кремля отметил, что данные заявления с Москвой никак не обсуждались и не согласовывались.
«Нет, они никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство», - резюмировал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ.
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