Песков прокомментировал заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

Комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу приостановки транзита газа в ЕС, представитель Кремля отметил, что данные заявления с Москвой никак не обсуждались и не согласовывались.

«Нет, они никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство», - резюмировал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ.

