«За спинами России и Китая»: В Минске не боятся изоляции из-за угроз Лукашенко по газу

«Понятно, что никому хорошо от этого (перекрытия газопровода — прим. НСН) не будет, но в Европе сейчас серьезная нехватка газа, поэтому для них это может быть более критично. Для Беларуси тоже могут быть потери, но не фатальные, а Россия может поставлять газ быстрее по "Северному потоку-2"», — сказал Дзермант.

При этом он назвал сценарий перекрытия газопровода на сегодняшний день маловероятным.

«Пока такой сценарий маловероятен, но спираль конфликта раскручивается, мы видим, что Запад постоянно угрожает ограничениями, санкциями и так далее. Я думаю, какой-то ответ все равно последует на это, он может быть разным, но то, что транзит может быть перекрыт в разных формах, — это тоже один из вариантов ответа на постоянное санкционное давление на Беларусь», — отметил политолог.

По словам Дзерманта, Белоруссия не боится изоляция со стороны Европы, поскольку ее поддерживают Россия и Китай.

«Пока они не готовы к какому-то конструктивному разговору, в основном оттуда звучат угрозы. Но на эти угрозы с белорусской стороны звучит симметричный ответ, что вы получите еще худшие для себя последствия. Европа сама встала на этот путь и уже более года занимается попытками изолировать, давить и так далее. Но Беларусь не будет на это поддаваться, нам в общем-то это особо и не страшно, потому что у нас есть серьезная поддержка на Востоке — это Россия и Китай, так что изоляции не получится», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».