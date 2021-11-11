«За спинами России и Китая»: В Минске не боятся изоляции из-за угроз Лукашенко по газу

Политолог Алексей Дзермант объяснил НСН, что ждет Россию, Белоруссию и Евросоюз в случае перекрытия газопровода «Ямал — Европа».

Если Белоруссия действительно перекроет газопровод «Ямал — Европа», наиболее критичные последствия ждут европейцев, плюс это может ускорить запуск «Северного потока-2», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Алексей Дзермант.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транснациональный магистральный газопровод «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границы с его страной.

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«Понятно, что никому хорошо от этого (перекрытия газопровода — прим. НСН) не будет, но в Европе сейчас серьезная нехватка газа, поэтому для них это может быть более критично. Для Беларуси тоже могут быть потери, но не фатальные, а Россия может поставлять газ быстрее по "Северному потоку-2"», — сказал Дзермант.

При этом он назвал сценарий перекрытия газопровода на сегодняшний день маловероятным.

«Пока такой сценарий маловероятен, но спираль конфликта раскручивается, мы видим, что Запад постоянно угрожает ограничениями, санкциями и так далее. Я думаю, какой-то ответ все равно последует на это, он может быть разным, но то, что транзит может быть перекрыт в разных формах, — это тоже один из вариантов ответа на постоянное санкционное давление на Беларусь», — отметил политолог.

По словам Дзерманта, Белоруссия не боится изоляция со стороны Европы, поскольку ее поддерживают Россия и Китай.

«Пока они не готовы к какому-то конструктивному разговору, в основном оттуда звучат угрозы. Но на эти угрозы с белорусской стороны звучит симметричный ответ, что вы получите еще худшие для себя последствия. Европа сама встала на этот путь и уже более года занимается попытками изолировать, давить и так далее. Но Беларусь не будет на это поддаваться, нам в общем-то это особо и не страшно, потому что у нас есть серьезная поддержка на Востоке — это Россия и Китай, так что изоляции не получится», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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В начале этой недели значительная группа нелегальных мигрантов прорвалась в Польшу с территории Белоруссии. Варшава ввела на границе режим чрезвычайного положения: стянула туда войска и полицию. Латвия отказалась принимать мигрантов из Белоруссии. При этом ЕС обвиняет в произошедшем Минск и Москву, и грозится ввести санкции.

11 ноября прямые поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» упали более чем на треть, отмечает «Интерфакс». Он проходит по территории четырех стран России, Белоруссии, Польши и Германии, и является одним из основных маршрутов российского газа в Европу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводЕвропаБелоруссия
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