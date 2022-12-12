Суверенитет под защитой: В Совфеде напомнили о важности поправок в Конституцию

Накануне опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (54%) считают, что от Конституции зависят все остальные законы и то, «как мы живем». Количество тех, кто так считает, заметно увеличилось с 1991 года. Тогда такого мнения придерживался только 41% россиян. Андрей Клишас напомнил, что в правовом смысле нормы Конституции, как ранее, так и сейчас обладают высшей юридической силой.

«Положения Конституции по большей части представляют собой нормы-принципы, на которых строится отраслевое законодательство. Они реализуются в более конкретных предписаниях законов, принимаемых в целях ее исполнения. В настоящее время подавляющее число законов, необходимых для реализации тех идей и положений, которые были введены поправками к Конституции в 2020 году уже приняты. В правовом смысле нормы Конституции, как ранее, так и сейчас обладали и обладают высшей юридической силой. В этом смысле ничего не изменилось. Можно сказать, что благодаря поправкам Конституция стала в большей степени отражать уровень современного развития нашего общества», - сказал Клишас.

Сенатор отметил, что Конституция содержит все необходимые нормы, которые направлены на защиту суверенитета страны. Кроме того, Клишас рассказал, что для возврата смертной казни в России придется принимать новую Конституцию.