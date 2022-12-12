Суверенитет под защитой: В Совфеде напомнили о важности поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию в 2020 году позволили закрепить значительный блок положений, направленных на защиту суверенитета России, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Клишас.
Благодаря поправкам Конституция стала в большей степени отражать уровень современного развития российского общества, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в разговоре с НСН.
Накануне опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (54%) считают, что от Конституции зависят все остальные законы и то, «как мы живем». Количество тех, кто так считает, заметно увеличилось с 1991 года. Тогда такого мнения придерживался только 41% россиян. Андрей Клишас напомнил, что в правовом смысле нормы Конституции, как ранее, так и сейчас обладают высшей юридической силой.
«Положения Конституции по большей части представляют собой нормы-принципы, на которых строится отраслевое законодательство. Они реализуются в более конкретных предписаниях законов, принимаемых в целях ее исполнения. В настоящее время подавляющее число законов, необходимых для реализации тех идей и положений, которые были введены поправками к Конституции в 2020 году уже приняты. В правовом смысле нормы Конституции, как ранее, так и сейчас обладали и обладают высшей юридической силой. В этом смысле ничего не изменилось. Можно сказать, что благодаря поправкам Конституция стала в большей степени отражать уровень современного развития нашего общества», - сказал Клишас.
Сенатор отметил, что Конституция содержит все необходимые нормы, которые направлены на защиту суверенитета страны. Кроме того, Клишас рассказал, что для возврата смертной казни в России придется принимать новую Конституцию.
«Конституция содержит все необходимые нормы, направленные на защиту суверенитета. Это и нормы о запрете отчуждения территорий, и нормы о возможности исполнения решений межгосударственных органов на территории нашей страны, и нормы о «национализации элит». Поправками 2020 года, в действительности, был закреплен значительный блок положений, направленных на защиту суверенитета нашего государства. По вопросу же смертной казни неоднократно высказывался председатель КС Зорькин, который не раз обращал внимание, что для возврата к смертной казни необходимо принимать новую Конституцию», - резюмировал Клишас.
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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