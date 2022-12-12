ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Конституция влияет на жизнь граждан

Отмечается, что количество респондентов, кто так считает, значительно увеличилось с 1991 года. Тогда такого мнения придерживался только 41% россиян. При этом каждый пятый (20%) считает, что Конституция – это лишь «красивые слова», которые ни на что не влияют. А 22% отметили, что Конституция нужна для страны, однако на жизнь простых людей влияет мало.

Телефонный опрос «ВЦИОМ – Спутник» был проведен 4 декабря, в нем принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала школьников изучать основной закон страны, чтобы знать все о своих правах и обязанностях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

