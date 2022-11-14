КПРФ подготовит свой вариант Конституции
Группа депутатов от КПРФ под руководством первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Юрия Синельщикова возьмется за написание проекта Конституции. Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов в ходе очередного пленума ЦК КПРФ, передает «Коммерсантъ».
Пленум Коммунистической партии, посвященный 100-летию СССР, состоялся 12 ноября, пишет РИА ФАН. В ходе мероприятия Зюганов напомнил, что 10 ноября коммунисты представили в Госдуме свой проект Избирательного кодекса, над которым парламентарии во главе с Синельщиковым работали в течение года. Теперь законодатели намерены начать разработку своего варианта основного закона государства.
«У нас накоплены предложения, наработки. Наши ключевые предложения связаны с тем, что необходимо прописать вопросы национализации, закрепления пенсионного возраста таким, каким он был до пенсионной реформы. Целый ряд предложений связан с демократизацией политических процессов»,— отметил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
По его словам, партия планирует вынести проект Конституции на широкое общественное обсуждение. Вместе с тем Афонин призвал «сейчас заняться Избирательным кодексом».
В свою очередь Юрий Синельщиков сообщил, что КПРФ намерена приступить к созданию проекта Конституции в следующем январе и завершить работу в течение года. Как отметил парламентарий, планируется урезать полномочия президента и расширить полномочия Федерального собрания.
«Там будет прописано, что прокуратура обеспечивает высший надзор за законностью, генеральный прокурор имеет право законодательной инициативы, судьи избираются народом, и обязательно — отзыв депутатов (избирателями.— НСН)», — добавил Синельщиков.
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