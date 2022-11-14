КПРФ подготовит свой вариант Конституции

Пленум Коммунистической партии, посвященный 100-летию СССР, состоялся 12 ноября, пишет РИА ФАН. В ходе мероприятия Зюганов напомнил, что 10 ноября коммунисты представили в Госдуме свой проект Избирательного кодекса, над которым парламентарии во главе с Синельщиковым работали в течение года. Теперь законодатели намерены начать разработку своего варианта основного закона государства.

«У нас накоплены предложения, наработки. Наши ключевые предложения связаны с тем, что необходимо прописать вопросы национализации, закрепления пенсионного возраста таким, каким он был до пенсионной реформы. Целый ряд предложений связан с демократизацией политических процессов»,— отметил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По его словам, партия планирует вынести проект Конституции на широкое общественное обсуждение. Вместе с тем Афонин призвал «сейчас заняться Избирательным кодексом».

В свою очередь Юрий Синельщиков сообщил, что КПРФ намерена приступить к созданию проекта Конституции в следующем январе и завершить работу в течение года. Как отметил парламентарий, планируется урезать полномочия президента и расширить полномочия Федерального собрания.

«Там будет прописано, что прокуратура обеспечивает высший надзор за законностью, генеральный прокурор имеет право законодательной инициативы, судьи избираются народом, и обязательно — отзыв депутатов (избирателями.— НСН)», — добавил Синельщиков.

