Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала школьников изучать основной закон страны, чтобы знать все о своих правах и обязанностях.
«Российская Конституция - максимально "очеловеченный" документ. Самое главное качество (которого) - то что она наша, это конституция суверенного государства, суверенного народа», - приводит РИА Новости ее слова.
Матвиенко выразила уверенность, что ощущение большой единой «российской семьи» даст школьникам силы для успешной учебы, для роста и участия в жизни России.
Ранее сообщалось, что группа депутатов фракции ЛДПР во главе с ее руководителем, председателем думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект, разрешающий участвовать в голосовании на выборах с 16 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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