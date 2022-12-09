Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию

«Российская Конституция - максимально "очеловеченный" документ. Самое главное качество (которого) - то что она наша, это конституция суверенного государства, суверенного народа», - приводит РИА Новости ее слова.

Матвиенко выразила уверенность, что ощущение большой единой «российской семьи» даст школьникам силы для успешной учебы, для роста и участия в жизни России.

Ранее сообщалось, что группа депутатов фракции ЛДПР во главе с ее руководителем, председателем думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект, разрешающий участвовать в голосовании на выборах с 16 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

