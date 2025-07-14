Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву дополнительное вооружение, в том числе ракеты к зенитным комплексам Patriot. Об этом глава государства сообщил журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси.

Так, по его словам, на Украину будет отправлено разное оружие и боеприпасы, которые профинансирует Евросоюз. При этом он уточнил, что 14 июля будет обсуждать эту тему с генсеком НАТО Марком Рютте. По словам Трампа, для Вашингтона это «просто бизнес». Ожидается, что Трамп объявит об этих поставках сегодня.

При этом США еще не определились, сколько ракет Patriot в итоге получит Украина.